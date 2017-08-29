Постпред США при ООН о новом пуске КНДР: должно произойти нечто серьезное

ООН, 29 авг — РИА Новости. Новым ракетным пуском КНДР нарушила все резолюции Совета Безопасности ООН, должно произойти нечто серьезное, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Позднее во вторник по запросу США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание СБ ООН. "Мы обсудим, что еще можно сделать по КНДР. Ракеты не должны пролетать ни над одной страной, как над 130 миллионами человек в Японии", — отметила Хейли.
В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.
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