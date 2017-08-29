Правозащитники в США раскритиковали указ Трампа по поставкам оружия полиции

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американский союз гражданских свобод (ACLU) раскритиковал указ президента Дональда Трампа, которым была возобновлена программа по поставкам оружия полиции.

"Военное оружие вновь будет использоваться для патрулирования наших городов, без каких-либо условий. Ваш город может стать следующим Фергюсоном или Фаллуджей", — говорится в заявлении организации.

Они также предположили, что "президент путает Миссури и Мосул". Полицию США критиковали за применение тяжелых вооружений в ходе волнений в Фергюсоне, штат Миссури, где полицейский застрелил афроамериканца. Фаллуджа — иракский город, где неоднократно шли тяжелые бои с участием американских воинских подразделений. Мосул — второй по величине город Ирака, недавно отбитый у террористов с большими потерями среди гражданского населения.

По заявлению ACLU, в нынешнем виде решение Трампа лишено надзорных механизмов и позволяет раздавать оружие организациям, которые вообще не имеют отношения к борьбе с преступностью. Например, государственное управление, которое проверяет соблюдение этических норм чиновниками и отсутствие конфликта интересов, недавно получило военное оборудование без каких-либо проблем, уточняют в ACLU. Правозащитники также приводят в пример протесты против строительства нефтепровода в Северной Дакоте, где против мирных протестующих использовалась полиция, вооруженная бронемашинами, автоматами, шумовыми гранатами, звуковыми и водяными пушками.

ACLU призывает местные власти судиться с правительством за излишнюю милитаризацию полиции. Конгресс, по мнению правозащитников, должен принять закон, который запретит финансирование приобретения военного оборудования полицией. Власти штатов и отдельные муниципалитеты должны, по заявлению ACLU, взять под контроль распространение оружия.

"Если новый президент хочет быть президентом для всех американцев, он должен услышать большинство американцев, которое считает, что им в их городах не нужно военное оружие", — говорится в заявлении.

По программе, начатой в 1990 году и ограниченной в 2015 году, полиция могла получать крупнокалиберное оружие, гранатометы, бронемашины и другое военное оборудование. Президент Барак Обама в 2015 году ограничил программу на фоне возмущения действиями полиции в Фергюсоне, где полицейский застрелил афроамериканца. В частности, Обама запретил поставлять полиции гранатометы, штыки, военные самолеты и машины, а также крупнокалиберные боеприпасы.

Согласно указу Трампа, подписанному в понедельник, эти "правила, инструкции, рекомендации и политика, которая проводилась в их исполнение, отменяются". Новый указ Трампа позволит полиции вновь получать у армии пуленепробиваемые жилеты, щиты, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ряд правозащитных организаций уже выступили против таких действий администрации Трампа. В частности, влиятельная Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала такой шаг администрации "очень опасным и безответственным".