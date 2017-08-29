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В мире

Правозащитники в США раскритиковали указ Трампа по поставкам оружия полиции

16:5929.08.2017
(обновлено: 17:01 29.08.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американский союз гражданских свобод (ACLU) раскритиковал указ президента Дональда Трампа, которым была возобновлена программа по поставкам оружия полиции.

Сотрудники полиции США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трамп разрешит Пентагону поставлять оружие полиции
"Военное оружие вновь будет использоваться для патрулирования наших городов, без каких-либо условий. Ваш город может стать следующим Фергюсоном или Фаллуджей", — говорится в заявлении организации.

Они также предположили, что "президент путает Миссури и Мосул". Полицию США критиковали за применение тяжелых вооружений в ходе волнений в Фергюсоне, штат Миссури, где полицейский застрелил афроамериканца. Фаллуджа — иракский город, где неоднократно шли тяжелые бои с участием американских воинских подразделений. Мосул — второй по величине город Ирака, недавно отбитый у террористов с большими потерями среди гражданского населения.

По заявлению ACLU, в нынешнем виде решение Трампа лишено надзорных механизмов и позволяет раздавать оружие организациям, которые вообще не имеют отношения к борьбе с преступностью. Например, государственное управление, которое проверяет соблюдение этических норм чиновниками и отсутствие конфликта интересов, недавно получило военное оборудование без каких-либо проблем, уточняют в ACLU. Правозащитники также приводят в пример протесты против строительства нефтепровода в Северной Дакоте, где против мирных протестующих использовалась полиция, вооруженная бронемашинами, автоматами, шумовыми гранатами, звуковыми и водяными пушками.

ACLU призывает местные власти судиться с правительством за излишнюю милитаризацию полиции. Конгресс, по мнению правозащитников, должен принять закон, который запретит финансирование приобретения военного оборудования полицией. Власти штатов и отдельные муниципалитеты должны, по заявлению ACLU, взять под контроль распространение оружия.

"Если новый президент хочет быть президентом для всех американцев, он должен услышать большинство американцев, которое считает, что им в их городах не нужно военное оружие", — говорится в заявлении.

По программе, начатой в 1990 году и ограниченной в 2015 году, полиция могла получать крупнокалиберное оружие, гранатометы, бронемашины и другое военное оборудование. Президент Барак Обама в 2015 году ограничил программу на фоне возмущения действиями полиции в Фергюсоне, где полицейский застрелил афроамериканца. В частности, Обама запретил поставлять полиции гранатометы, штыки, военные самолеты и машины, а также крупнокалиберные боеприпасы.

Согласно указу Трампа, подписанному в понедельник, эти "правила, инструкции, рекомендации и политика, которая проводилась в их исполнение, отменяются". Новый указ Трампа позволит полиции вновь получать у армии пуленепробиваемые жилеты, щиты, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ряд правозащитных организаций уже выступили против таких действий администрации Трампа. В частности, влиятельная Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала такой шаг администрации "очень опасным и безответственным".

Два года с начала протестов в Фергюсоне. Фотохроника событий
© AP Photo / Charlie Riedel24 ноября 2014 года присяжные в США признали полицейского Даррена Уилсона, застрелившего темнокожего юношу, невиновным. В ожидании оглашения решения присяжных сотни людей собрались у полицейского участка, толпа молча слушала трансляцию заявления прокурора. После того, как он огласил решение присяжных, некоторые стали плакать, кто-то начал скандировать лозунги "Нет правосудия, нет мира". Вечером в Фергюсоне начались беспорядки.Мужчина возле сожженного полицейского автомобиля в Фергюсоне. 24 ноября 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
24 ноября 2014 года присяжные в США признали полицейского Даррена Уилсона, застрелившего темнокожего юношу, невиновным. В ожидании оглашения решения присяжных сотни людей собрались у полицейского участка, толпа молча слушала трансляцию заявления прокурора. После того, как он огласил решение присяжных, некоторые стали плакать, кто-то начал скандировать лозунги "Нет правосудия, нет мира". Вечером в Фергюсоне начались беспорядки.
© AP Photo / Charlie RiedelБеспорядки в Фергюсоне начались в значительной степени из-за Twitter. В социальных сетях появилось сообщение, что Браун был убит несмотря на то, что поднял руки вверх, то есть на расовой почве.Протестующий стоит возле сотрудников полиции в Фергюсоне. 16 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
Беспорядки в Фергюсоне начались в значительной степени из-за Twitter. В социальных сетях появилось сообщение, что Браун был убит несмотря на то, что поднял руки вверх, то есть на расовой почве.
© AP Photo / Charles Rex Arbogast, File"Я безоружен, не стрелять" - под таким девизом в октябре 2014 года в американских городах проходили акции протеста против полицейского произвола.Акция протеста в память о погибшем Майкла Брауна в Фергюсоне. 13 октября 2014
© AP Photo / Charles Rex Arbogast, File
"Я безоружен, не стрелять" - под таким девизом в октябре 2014 года в американских городах проходили акции протеста против полицейского произвола.
© AP Photo / Charlie RiedelПо данным следствия, полицейский Даррен Уилсон шесть раз выстрелил в безоружного молодого человека, однако достоверной информации о том, что стало причиной инцидента, до сих пор нет. Ранее сообщалось, что Брауна подозревали в магазинной краже.Мужчина в фуражке полицейского во время акции протеста в Фергюсоне. 17 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
По данным следствия, полицейский Даррен Уилсон шесть раз выстрелил в безоружного молодого человека, однако достоверной информации о том, что стало причиной инцидента, до сих пор нет. Ранее сообщалось, что Брауна подозревали в магазинной краже.
© AP Photo / David GoldmanВ самом Фергюсоне за сутки, прошедшие после оглашения решения присяжных, были сожжены и разграблены 25 домов.Сотрудник полиции возле разбитого автомобиля во время акции протеста в Фергюсоне. 24 ноября 2014
© AP Photo / David Goldman
В самом Фергюсоне за сутки, прошедшие после оглашения решения присяжных, были сожжены и разграблены 25 домов.
© AP Photo / Jeff Roberson24 ноября сотни жителей Фергюсона вышли на улицы, протестуя против решения жюри присяжных не привлекать к ответственности полицейского Даррена Уилсона. Некоторые из агрессивно настроенных демонстрантов забрасывали стражей порядка камнями и бутылками.Беспорядки в Фергюсоне. 24 ноября 2014
© AP Photo / Jeff Roberson
24 ноября сотни жителей Фергюсона вышли на улицы, протестуя против решения жюри присяжных не привлекать к ответственности полицейского Даррена Уилсона. Некоторые из агрессивно настроенных демонстрантов забрасывали стражей порядка камнями и бутылками.
© AP Photo / David GoldmanАкции протеста против решения жюри присяжных в ноябре 2014 года прошли в 38 штатах. В Сент-Луисе число задержанных превысило 80 человек.Репортер Los Angeles Times во время беспорядков в Сент-Луисе. 23 ноября 2014
© AP Photo / David Goldman
Акции протеста против решения жюри присяжных в ноябре 2014 года прошли в 38 штатах. В Сент-Луисе число задержанных превысило 80 человек.
© AP Photo / Charlie RiedelПосле убийства Майкла Брауна жители пригорода Сент-Луиса вышли на улицы с перевернутыми флагами США.Акция протеста в пригороде Сент-Луиса. 18 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
После убийства Майкла Брауна жители пригорода Сент-Луиса вышли на улицы с перевернутыми флагами США.
© AP Photo / Nick UtК недовольным решением присяжных в Фергюсоне присоединились жители Лос-Анджелеса.Участники акции протеста в Беверли-Хиллз. 25 ноября 2014
© AP Photo / Nick Ut
К недовольным решением присяжных в Фергюсоне присоединились жители Лос-Анджелеса.
© AP Photo / Charlie RiedelНа протяжении августа 2014 года в Фергюсоне и других городах округа Сент-Луис не прекращались акции протеста.Люди на акции протеста в Сент-Луисе. 20 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
На протяжении августа 2014 года в Фергюсоне и других городах округа Сент-Луис не прекращались акции протеста.
© AP Photo / Charlie RiedelАкция протеста в пригороде Сент-Луиса, 18 августа 2014 года.Мужчина на акции протеста в пригороде Сент-Луиса. 18 августа 2014
© AP Photo / Charlie Riedel
Акция протеста в пригороде Сент-Луиса, 18 августа 2014 года.
© AP Photo / Jeff RobersonВо время августовских беспорядков в Фергюсоне полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. В ночь на 18 августа губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ о размещении в городе Национальной гвардии.Столкновения демонстрантов с полицией в пригороде Сент-Луиса. 13 августа 2014
© AP Photo / Jeff Roberson
Во время августовских беспорядков в Фергюсоне полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. В ночь на 18 августа губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ о размещении в городе Национальной гвардии.
© AP Photo / David GoldmanЦветы и игрушки на месте убийства Майкла Брауна в Фергюсоне.Цветы и игрушки на месте убийства подростка Майкла Брауна в Фергюсоне. 22 ноября 2014
© AP Photo / David Goldman
Цветы и игрушки на месте убийства Майкла Брауна в Фергюсоне.
© AFP 2017 / Jewel Samad20 августа в Фергюсоне полицейскими был застрелен еще один чернокожий. В эту ночь после беспорядков задержали 50 человек. 21 августа губернатор штата распорядился вывести национальную гвардию из города.Участник акции протеста в Фергюсоне. 25 ноября 2014
© AFP 2017 / Jewel Samad
20 августа в Фергюсоне полицейскими был застрелен еще один чернокожий. В эту ночь после беспорядков задержали 50 человек. 21 августа губернатор штата распорядился вывести национальную гвардию из города.
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