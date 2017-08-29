Правозащитники в США раскритиковали указ Трампа по поставкам оружия полиции

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американский союз гражданских свобод (ACLU) раскритиковал указ президента Дональда Трампа, которым была возобновлена программа по поставкам оружия полиции.
Они также предположили, что "президент путает Миссури и Мосул". Полицию США критиковали за применение тяжелых вооружений в ходе волнений в Фергюсоне, штат Миссури, где полицейский застрелил афроамериканца. Фаллуджа — иракский город, где неоднократно шли тяжелые бои с участием американских воинских подразделений. Мосул — второй по величине город Ирака, недавно отбитый у террористов с большими потерями среди гражданского населения.
По заявлению ACLU, в нынешнем виде решение Трампа лишено надзорных механизмов и позволяет раздавать оружие организациям, которые вообще не имеют отношения к борьбе с преступностью. Например, государственное управление, которое проверяет соблюдение этических норм чиновниками и отсутствие конфликта интересов, недавно получило военное оборудование без каких-либо проблем, уточняют в ACLU. Правозащитники также приводят в пример протесты против строительства нефтепровода в Северной Дакоте, где против мирных протестующих использовалась полиция, вооруженная бронемашинами, автоматами, шумовыми гранатами, звуковыми и водяными пушками.
ACLU призывает местные власти судиться с правительством за излишнюю милитаризацию полиции. Конгресс, по мнению правозащитников, должен принять закон, который запретит финансирование приобретения военного оборудования полицией. Власти штатов и отдельные муниципалитеты должны, по заявлению ACLU, взять под контроль распространение оружия.
"Если новый президент хочет быть президентом для всех американцев, он должен услышать большинство американцев, которое считает, что им в их городах не нужно военное оружие", — говорится в заявлении.
По программе, начатой в 1990 году и ограниченной в 2015 году, полиция могла получать крупнокалиберное оружие, гранатометы, бронемашины и другое военное оборудование. Президент Барак Обама в 2015 году ограничил программу на фоне возмущения действиями полиции в Фергюсоне, где полицейский застрелил афроамериканца. В частности, Обама запретил поставлять полиции гранатометы, штыки, военные самолеты и машины, а также крупнокалиберные боеприпасы.
Согласно указу Трампа, подписанному в понедельник, эти "правила, инструкции, рекомендации и политика, которая проводилась в их исполнение, отменяются". Новый указ Трампа позволит полиции вновь получать у армии пуленепробиваемые жилеты, щиты, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ряд правозащитных организаций уже выступили против таких действий администрации Трампа. В частности, влиятельная Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала такой шаг администрации "очень опасным и безответственным".