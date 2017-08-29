Австралийский Квинсленд переименовывает неполиткорректные холмы и реки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд проводит массовую кампанию по удалению топонимов, свидетельствующих о колониальном прошлом региона, пишет местная газета Brisbane Times.
По данным издания, специалисты из департамента по делам полезных ископаемых и шахт "вычистили" такие топонимы, как Маунт-Ниггер и Ниггер-Хед. Особенно много в базах данных ведомства оказалось подлежащих удалению водных объектов – семь речек или ручьев, известных как Ниггер-Крик.
Решения о переименовании вступят в силу в конце сентября, когда будут опубликованы в правительственном бюллетене Queensland Government Gazette.
Кампания по удалению нежелательных топонимов происходит на фоне более широкой дискуссии по вопросам сохранения колониального наследия в Австралии. В прошедшие выходные, в частности, неизвестные осквернили памятник первооткрывателю Зеленого континента капитана Джеймса Кука, написав на статуе: "Нельзя гордиться геноцидом".