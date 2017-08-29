Австралийский Квинсленд переименовывает неполиткорректные холмы и реки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд проводит массовую кампанию по удалению топонимов, свидетельствующих о колониальном прошлом региона, пишет местная газета Brisbane Times.

Переименованию прежде всего подлежат названия, содержащие слово "ниггер", которое ранее широко использовалось для обозначения афроамериканцев, но сейчас считается крайне оскорбительным.

По данным издания, специалисты из департамента по делам полезных ископаемых и шахт "вычистили" такие топонимы, как Маунт-Ниггер и Ниггер-Хед. Особенно много в базах данных ведомства оказалось подлежащих удалению водных объектов – семь речек или ручьев, известных как Ниггер-Крик.

Решения о переименовании вступят в силу в конце сентября, когда будут опубликованы в правительственном бюллетене Queensland Government Gazette.

Кампания по удалению нежелательных топонимов происходит на фоне более широкой дискуссии по вопросам сохранения колониального наследия в Австралии. В прошедшие выходные, в частности, неизвестные осквернили памятник первооткрывателю Зеленого континента капитана Джеймса Кука, написав на статуе: "Нельзя гордиться геноцидом".