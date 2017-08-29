В Ереване полиция обезвредила мужчину, удерживавшего заложницу

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину, захватившего заложницу в бильярдном клубе в Ереване, он скончался в больнице, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.

По данным армянских СМИ, во вторник мужчина взял в заложники девушку в одном из бильярдных клубов в ереванском районе Эребуни и угрожал ее убить. На место выехали специальные группы полиции.

"Мужчина, удерживавший заложницу, обезврежен. Он был доставлен в больницу, где скончался. Девушка освобождена", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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