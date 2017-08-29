СМИ: ливийские ВМС спасли в Средиземном море более 450 мигрантов

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники береговой охраны Ливии во вторник спасли более 450 мигрантов в Средиземном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВМС Ливии.

"Сегодня рано утром береговой охране удалось спасти 140 нелегальных мигрантов к западу от Триполи, а другая группа из 164 мигрантов, в числе которых семь женщин и шесть детей, была спасена у города Сабрата", — заявил агентству представитель ВМС.

По его словам, среди мигрантов были жители стран к югу от Сахары, Египта, Марокко и Туниса.

Позднее стало известно, что сотрудники береговой охраны спасли еще одну группу мигрантов из примерно 150 человек.

Власти Ливии, которая после свержения Муамара Кадафи в 2011 году погрузилась в политический хаос, официально запросили у Италии морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.

По данным Международной организации по миграции (IOM), число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.