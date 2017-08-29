ЛОНДОН, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить ракетные испытания КНДР в ходе визита в Японию, где она собирается встречаться со своим японским коллегой Синдзо Абэ.

"Мы вместе с нашими международными партнерами продолжим оказывать влияние на Северную Корею с тем, чтобы остановить незаконные испытания и, конечно, у меня будет возможность в ходе визита в Японию в ближайшие несколько дней обсудить эти вопросы с премьер-министром Абэ", — сказала Мэй журналистам во вторник.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.