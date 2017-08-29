В Ереване в бильярдном клубе мужчина захватил в заложники девушку

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сотрудники полиции Армении направились к месту предположительного захвата заложника в Ереване, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, во вторник мужчина взял в заложники девушку в одном из бильярдных клубов в ереванском районе Эребуни и угрожает ее убить.

Արտակարգ դեպք Երևանում. բիլիարդանոցներից մեկում քաղաքացի է պատանդ վերցվել, ոստիկանությունը ստիպված գործի դրեց… https://t.co/tVprnzxnZu — shamshyan.com (@SHAMSHYAN_com) 29 августа 2017 г.

​"У нас было такое сообщение. На место направились сотрудники полиции, официальное сообщение будет позднее", — сказал собеседник агентства.

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