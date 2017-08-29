США выступили против замораживания вопроса Крыма

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. США выступают против замораживания вопроса Крыма, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, выдержки которого приводятся на сайте украинской редакции.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом "следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок". В свою очередь ранее кандидат в канцлеры ФРГ Александер Гауланд заявил, что нужно признать Крым частью России, так как полуостров никогда не вернется обратно в состав Украины.

"Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий", — сказал Волкер, комментируя предложение заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.

По его словам, США заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма.