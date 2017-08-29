В Вильнюсе предложили переводить все зарубежные программы на литовский язык

ВИЛЬНЮС, 29 авг — РИА Новости. Депутаты консервативной парламентской партии "Союз Отечества — христианские демократы" Литвы внесли предложение все телевизионные и радиопрограммы, которые транслируются в республике не на госязыке, переводить на литовский или использовать субтитры, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе политиков.

Инициаторами предложения выступили члены партии Лауринас Касчюнас и Витаутас Кернагис.

"Радио- или телевизионные программы, транслирующиеся в Литве не на литовском языке, должны быть переведены на литовский или с использованием литовских субтитров", — говорится в сообщении.

По словам Витаутаса Кергнагиса, "таким способом будет достигнута возможность сократить влияние российской продукции в литовском информационном пространстве".

Согласно данным отчета комиссии, проведенного ранее, выявлено, более 38% эфирного времени занимают программы российского производства на телеканале Lietuvos rytas, и 35,5% — на канале BTV.

Ранее депутаты из фракции "Союз Отечества — христианские демократы" зарегистрировали поправку к закону об информировании общественности, в которой указано, что более половина телевизионного эфира должна состоять из продукции европейских стран.