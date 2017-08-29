Семь американских истребителей F-15 прибыли в Литву

ВИЛЬНЮС, 29 авг — РИА Новости. Семь истребителей США F-15C Eagle приземлились во вторник на авиабазе в литовском городе Шяуляй, они будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

"На авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй приземлились семь американских истребителей F-15C Eagle, которые примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в балтийских странах", — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, всего в миссии воздушной полиции примут участие около 140 американских военнослужащих.

Ранее МО Литвы сообщило, что истребители F-15 Eagle с 1 сентября начнут выполнять миссию воздушной полиции в странах Балтии с авиационной базы в городе Шяуляй. Эту миссию в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

По данным ведомства, ВВС США выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии уже в пятый раз. Ранее американский контингент принимал участие в миссии воздушной полиции в 2005, 2008, 2010 и 2014 годах.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляй. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.