В ФРГ считают необходимым непреклонное выполнение санкций против КНДР

БЕРЛИН, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости непреклонного выполнения существующих санкций против КНДР со стороны международного сообщества в свете недавнего пуска ракеты Пхеньяном.

"В этой ситуации еще больше необходимости в том, чтобы международное сообщество государств непреклонно выполняло существующие санкции, нацеленные на то, чтобы отклонить КНДР от ракетной и ядерной программы, запрещенной международным правом", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД ФРГ.

Габриэль отметил, что сегодня в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразит поддержку дипломатическому предложению США вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила ракету "Тэпходон-2"со путником, полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.