В ФРГ считают необходимым непреклонное выполнение санкций против КНДР

БЕРЛИН, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости непреклонного выполнения существующих санкций против КНДР со стороны международного сообщества в свете недавнего пуска ракеты Пхеньяном.
"В этой ситуации еще больше необходимости в том, чтобы международное сообщество государств непреклонно выполняло существующие санкции, нацеленные на то, чтобы отклонить КНДР от ракетной и ядерной программы, запрещенной международным правом", — заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД ФРГ.
Габриэль отметил, что сегодня в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразит поддержку дипломатическому предложению США вернуть Пхеньян за стол переговоров.
Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.