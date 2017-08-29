Приднестровье хочет возобновить переговоры с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении с помощью РФ обратиться в ООН для возобновления переговоров с Кишиневом по приднестровскому урегулированию.

"Если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате "5+2", почему мы не можем вывести переговорный процесс на новую площадку, на новый уровень — ООН, где будут слушать наш голос и будут решать наши проблемы", — сказал Красносельский во вторник на пресс-конференции в Тирасполе.

Красносельский уточнил, что дал поручение главе МИД ПМР Виталию Игнатьеву подготовить предложения к России, как гаранту переговорного процесса, с которыми она бы выступила на площадке ООН. По его словам, обращений будет два, первое – о недопустимости односторонних ограничительных мер против ПМР и второе — об организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.

"Думаю, что это вполне объективно. Тем более Россия является гарантом переговорного процесса и имеет право выступать с подобными предложениями и в ООН, в том числе", — подчеркнул президент Приднестровья.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Он касается, в частности, достижения договоренностей по вопросам апостилирования дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел. Планировалось выполнить документ в течение шести недель — до неформальной конференции по укреплению мер доверия между двумя берегами Днестра в середине июля в Германии. На конференции предполагалось назначить дату возобновления в полном объеме переговоров в формате "5+2". Однако протокол не был выполнен и переговоры не возобновились.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.