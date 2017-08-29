Италия осудила пуск ракеты КНДР, пролетевшей над Японией

РИМ, 29 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Италия сурово осуждает произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, заявил глава итальянского МИД Анджелино Алфано.

"Италия выражает суровое осуждение произведенного этой ночью Корейской Народно-Демократической Республикой пуска баллистической ракеты, которая пролетела над японской территорией. Частота ракетных испытаний и продолжающееся развитие соответствующих технологий представляют собой источник большой и нарастающей озабоченности, помимо того, что дестабилизируют региональный баланс", — заявил глава МИД Италии.

Утром во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.