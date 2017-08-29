Премьер Украины назвал "диверсией" ситуацию с ценами на сжиженный газ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "диверсией против Украины" ситуацию на рынке сжиженного газа, который резко подорожал в течение последних недель, и поручил министерствам и правоохранителям разобраться с этой ситуацией.

"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит… Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан", — цитирует слова Гройсмана пресс-служба кабмина.

Гройсман также поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету (АКМУ), фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке и определить причины бесконтрольного повышения цен на газ, а также принять меры по снижению стоимости.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию — сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива — и эту статистику я положу на стол президенту Украины… А сейчас должны достичь четкой договоренности с участниками — они должны принять меры по минимизации цены в ближайшие недели", — сказал Гройсман.

Украинские производители сжиженного газа — компании "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка, остальное Украина импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. В минэкономики Украины ранее отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа на Украину и, к сожалению, его дефицита, что повлияло на цену".

Первый вице-премьер Украины — глава минэкономики Степан Кубив на прошлой неделе поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сниженного газа. Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что подорожание сжиженного газа обусловлено давлением Службы безопасности Украины на трейдеров.