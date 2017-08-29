В Италии ввели режим ЧП на острове Искья из-за землетрясения

РИМ, 29 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Совет министров Италии во вторник по предложению премьер-министра Паоло Джентилони объявил чрезвычайное положение в ряде районов острова Искья в связи с последствиями землетрясения, произошедшего 21 августа.
Подземный толчок на острове Искья был зафиксирован 21 августа в 20.58 (21.58 мск). Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0.
По данным ученых из итальянского Института электромагнитной съемки местности, которые провели замеры при помощи европейских спутников Sentinel-1 и итальянского спутника COSMO-SkyMed, уровень земли в районе Казамиччола-Терме понизился приблизительно на четыре сантиметра.
Во вторник наиболее пострадавшие от землетрясения районы Искьи посетит президент Италии Серджо Маттарелла.