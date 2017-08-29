Подозреваемому в атаке на автобус ФК "Боруссия" в ФРГ предъявили обвинения

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Прокуратура немецкого Дортмунда предъявила обвинения в покушении на убийство подозреваемому в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия", пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

В конце апреля в генеральной прокуратуре ФРГ заявили о задержании в рамках расследования этого дела мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. Позже суд вынес решение о его аресте.

Как передает агентство Франс Пресс, в соответствии с немецким законодательством мужчина может получить приговор за 28 попыток покушения на убийство. По данным СМИ, прокуратура сделает официальное заявление по поводу предъявления обвинения во вторник.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

Как ранее сообщала прокуратура, подозреваемый 28-летний Сергей В. приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля (когда должен был состояться ответный матч), так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.