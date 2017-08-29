Трамп и Абэ назвали КНДР прямой и растущей угрозой для всего мира

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвали Северную Корею прямой и растущей угрозой для своих стран и всего мира.

Лидеры США и Японии провели 40-минутный телефонный разговор непосредственно после очередных ракетных испытаний КНДР.

"Два лидера согласились, что Северная Корея представляет прямую, серьезную и растущую угрозу для США, Японии, Республике Корея, а также других стран во всем мире", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР в связи с очередным пуском северокорейской ракеты.

Утром во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

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