Адвокат рассказал о судьбе осужденного в Баку блогера Лапшина

БАКУ, 29 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Подвижек по вопросу экстрадиции в Израиль блогера Александра Лапшина, приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы, нет, заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и продолжают оказывать консульскую поддержку соотечественнику. Ранее Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Никаких подвижек по данному вопросу", — сказал Чернин РИА Новости, отвечая на вопрос, обратился ли Израиль в Минюст Азербайджана по поводу экстрадиции его подзащитного.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.