В Японии экстренно сел американский военный конвертоплан Osprey

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Американский военный конвертоплан Osprey совершил во вторник вечером экстренную посадку в японском аэропорту Оита в одноименной префектуре в юго-западной части страны, передает телеканал NHK.

Приводятся данные пожарной охраны, о том, что самолет "совершил экстренную посадку из-за проблемы на его борту". Сигнал об этом был получен за пять минут до посадки.

Конкретные причины происшедшего выясняются.

Информации о задымлении или пострадавших не поступало, сообщает телеканал. Незапланированная посадка Osprey не вызвала перебоев в авиасообщении в аэропорту Оита.

Внимание к полетам Osprey в Японии приковано в связи со случаями крушения этих самолетов, базирующихся на Окинаве. Так, в декабре 2016 года там недалеко от берега в море рухнул конвертоплан Osprey во время учений по дозаправке в воздухе. Крушение еще одного произошло около берегов Австралии 5 августа.

Правительство Японии после последней аварии в Австралии потребовало от США прекращения полетов конвертопланов до выяснения причин крушения, но американцы на следующий же день возобновили полеты, а потом заверили японцев, что никаких технических проблем с самолетами Osprey нет. Власти Японии были вынуждены согласиться на дальнейшие полеты американских конвертопланов.

Законодатели префектуры Окинава, где на военной базе США "Футэмма" базируются конвертопланы, требуют полностью отказаться от размещения там Osprey и приостановить использование этого военного аэродрома до февраля 2019 года.