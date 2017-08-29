В ДНР заявили об активизации украинских снайперов на двух направлениях

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил об активизации украинских снайперов в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и вблизи донецкой Горловки.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Отмечается также работа снайперских групп противника, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов. Значительно активизировались снайперы из состава 53-й и 72-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной горно-пехотной бригады в районе Авдеевки и Зайцево", — сказал Басурин журналистам во вторник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.