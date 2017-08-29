В ЛНР готовы ответить в случае грубых нарушений минских соглашений

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики готовы принять "адекватные меры" в случае грубых нарушений минских соглашений со стороны украинских силовиков, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили, что соблюдают режим прекращения огня в Донбассе, но также готовы "адекватно реагировать" в случае наступательных действий и обстрелов со стороны ополченцев.

"Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и ставит вопрос обеспечения безопасности республики на первое место… Мы неукоснительно соблюдаем взятые на себя обязательства в Минске, при этом за нами сохраняется право на ответные адекватные меры, в случае грубых нарушений договоренностей с украинской стороны", — сказал Марочко.

Он уточнил, что с личным составом подразделений Народной милиции постоянно проводятся занятия по боевой подготовке, в ходе которых совершенствуются навыки ведения боя в условиях перехода противника в наступление.

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