США дали России пояснения по новой стратегии в Афганистане

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США дали российской стороне пояснения в связи с новой американской стратегией в Афганистане, сообщает МИД России.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, во вторник в Москве состоялась встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и посла США Джона Теффта.

"С американской стороны были даны пояснения в связи с объявлением президентом Дональдом Трампом новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии. С российской стороны был обозначен ряд требующих уточнения вопросов как по параметрам, так и модальностям военного присутствия США в Исламской Республике Афганистан", — сообщается в нем.

Российская сторона на встрече отметила нацеленность новой стратегии США на силовое решение афганской проблемы.

"Особое внимание обращено на отсутствие транспарентности в действиях американских военных, что вызывает у России и других региональных партнеров обоснованное беспокойство. Подчеркивалось, что в Москве не разделяют линию Вашингтона на избирательное оказание давления на отдельные страны региона, выступают за равноправное взаимодействие и координацию подходов к урегулированию ситуации в ИРА с учетом интересов всех без исключения региональных государств. В числе очевидных недостатков стратегии – отсутствие в ней задачи борьбы с афганской наркоугрозой, а также комплексного подхода к противодействию распространению влияния ИГИЛ* в Афганистане", — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты двух стран также обсудили возможности взаимодействия России и США на афганском направлении в двустороннем и многосторонних форматах.

В понедельник президент США огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.

*Террористическая организация, запрещенная в России.