Украинские силовики готовы придерживаться объявленного "режима тишины"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики заявили во вторник, что соблюдают режим прекращения огня в Донбассе, но также готовы "адекватно реагировать" в случае наступательных действий и обстрелов со стороны ополченцев.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Силы АТО готовы продолжать придерживаться объявленного "режима тишины"… В то же время, руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, которые несут прямую угрозу жизни гражданского населения и военнослужащих сил АТО", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

В сообщении также отмечено, что "режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.