В ДНР заявили о соблюдении "школьного перемирия" в одностороннем порядке

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики соблюдают "школьное перемирие" в одностороннем порядке, при этот украинские силовики продолжают вести огонь, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Недавно введённое "школьное перемирие" соблюдается исключительно в одностороннем порядке подразделениями вооруженных сил ДНР. При этом, украинские военнослужащие, не желая соблюдать режим прекращения огня, продолжают осуществлять провокационные обстрелы, направленные на срыв и без того хрупкого перемирия, обвиняя в этом республику", — отметил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.