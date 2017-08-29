АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Россия и ОАЭ договорились расширять сотрудничество в энергетике и банковском секторе, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил российский министр, на сегодняшний день торгово-экономические и инвестиционные связи двух стран развиваются "неплохо". "Особое место в их развитии принадлежит российско-эмиратской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой созданы профильные рабочие группы", — заявил Лавров.
По его словам, очередное заседание российско-эмиратской МПК пройдет в Абу-Даби до конца года, конкретные сроки в настоящее время согласовываются.