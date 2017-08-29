РФ и ОАЭ будут расширять сотрудничество в энергетике и банковском секторе

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Россия и ОАЭ договорились расширять сотрудничество в энергетике и банковском секторе, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы условились предпринимать дополнительные усилия по поддержке наших экономических операторов в интересах расширения товарооборота, увеличения взаимных капиталовложений, сотрудничества в энергетике, промышленности, банковском деле. Отрадно, что наблюдается устойчивый рост в туристическом потоке из России: наши граждане ценят те условия, которые созданы ОАЭ для того, чтобы отдохнуть и набраться сил перед очередным рабочим годом", — сказал Лавров по итогам переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном.

Как отметил российский министр, на сегодняшний день торгово-экономические и инвестиционные связи двух стран развиваются "неплохо". "Особое место в их развитии принадлежит российско-эмиратской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой созданы профильные рабочие группы", — заявил Лавров.

По его словам, очередное заседание российско-эмиратской МПК пройдет в Абу-Даби до конца года, конкретные сроки в настоящее время согласовываются.