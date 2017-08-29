"Устранить причину": Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможной отмену антироссийских санкций. По ее словам, это может произойти в случае выполнения Минских соглашений.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала канцлер журналистам во время ежегодной летней пресс-конференции.

В соответствии с Минскими соглашениями Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако Киев до сих пор не выполнил эту часть соглашения.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией Минских соглашений по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.

Позиция немецких политиков

Вопрос антироссийских санкций в начале августа стал причиной дипломатического скандала между Берлином и Киевом. Тогда лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера призвал "забыть" о ситуации с Крымом для развития отношений с Россией.

В интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung Линднер заявил, что европейские политики не должны увязывать снятие санкций с полной реализацией Минских соглашений.

"Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил лидер немецких либералов.

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил политик.

Глава СвДП также заявил о необходимости возврата к политике "изменений через сближение", которая началась при канцлере ФРГ Вилли Брандте и была продолжена Гельмутом Колем.

Позднее позицию Линднера поддержала и сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт. По ее мнению, европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в угоду США.

Слова Линднера вызвали недовольство в Киеве. Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России необходимо не только сохранить, но и ужесточить.

"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина", — заявил министр в интервью немецкому изданию Bild.

Немецкий тренд

Линднер — не единственный немецкий политик, который предлагает наладить отношения с Москвой. Так, например, в июне санкции осудила немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.

"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — добавил он.

Девятнадцатого августа аналогичную позицию по Крыму высказал и кандидат в канцлеры ФРГ, вице-председатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Правильно признать Крым частью России. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят", — сказал он.

При этом политик выразил уверенность, что Россия является "силой в Европе" и ее следует "интегрировать в европейский порядок", одновременно покончив с конфликтом между Москвой и НАТО.

Позицию ряда политиков разделяют и многие рядовые немцы. Опрос института изучения общественного мнения Civey показал, что мнение Кристиана Линднера о Крыме поддерживают 44 процента жителей Германии, примерно столько же — 43,2 процента — выступили против.

При этом мнение немцев разделилось в зависимости от партийных предпочтений. Так, например, сторонники Свободной демократической партии по большей части поддержали высказывание своего лидера — 65,5 процента. Похожая картина и среди последователей партии "Альтернатива для Германии": 60,5 процента поддержали слова Линднера.