Конференция по борьбе с финансированием терроризма пройдет во Франции

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Конференция, посвященная борьбе с финансированием терроризма, пройдет во Франции в начале 2018 года, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

"В начале следующего года во Франции пройдет международная встреча по вопросам борьбы с финансированием терроризма", — сказал Макрон.

Ранее во вторник французский лидер подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом международной политики Франции.