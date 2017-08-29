В ДНР заявили, что украинские силовики 33 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 170 мин и снарядов за минувшие сутки, 33 раза нарушив режим прекращения огня, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"На донецком направлении противник вновь применил танки, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено два танковых снаряда, 46 мин калибром 120 миллиметров и 110 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении силовики выпустили 15 мин. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, добавил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины", — заявил Басурин.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>