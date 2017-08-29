В ДНР заявили, что украинские силовики 33 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 170 мин и снарядов за минувшие сутки, 33 раза нарушив режим прекращения огня, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На донецком направлении противник вновь применил танки, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено два танковых снаряда, 46 мин калибром 120 миллиметров и 110 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.
По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении силовики выпустили 15 мин. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, добавил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.
"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины", — заявил Басурин.
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