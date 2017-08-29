Франция и ФРГ продолжат совместную работу для реализации Минских соглашений

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (347)

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция и Германия продолжат вести совместную работу для реализации Минских соглашений по Украине в "нормандском формате", заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

"Угроза у наших дверей, война на нашем континенте. В Сирии — это точно, но еще и в Европе. И поэтому необходимо поддерживать диалог с Россией… для урегулирования кризиса с Украиной и других кризисов на континенте. Франция и ФРГ будут сообща продолжать прикладывать усилия для реализации Минских соглашений в "нормандском формате", — сказал Макрон.

Он вновь призвал все стороны соблюдать перемирие, объявленное на прошлой неделе на востоке Украины.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.