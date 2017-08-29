Макрон назвал главный приоритет международной политики Франции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основным приоритетом международной политики страны является борьба с "исламистским терроризмом".
Он подчеркнул, что "борьба против исламистского терроризма" должна быть "главным приоритетом международной политики" Франции.
Ранее сообщалось о создании Макроном Национального центра по борьбе с терроризмом — оперативной группы, которая объединит представителей множества ведомств. Его главой стал представитель МВД Пьер де Буске де Флорьян.