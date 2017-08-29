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В мире

Делегация НАТО проверяет украинскую армию на соответствие своим стандартам

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (300)
13:2629.08.2017
(обновлено: 13:28 29.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Делегация НАТО находится с визитом в Киеве для ознакомления с прогрессом Украины в достижении целей двустороннего партнерства по реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса, сообщили во вторник в Минобороны Украины.

"В Киеве проходит визит делегации НАТО. Цель визита заключается в ознакомлении с актуальным состоянием достижения избранных Украиной целей партнерства", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Делегация НАТО во главе с представителем департамента оборонной политики и планирования международного секретариата НАТО Дэвидом Брауном пробудет на Украине до 31 августа. В рамках визита представители альянса проведут встречи с представителями Минобороны Украины и Генштаба, органов государственной власти. Делегация ознакомится с процессом достижения Украиной целей партнерства на текущий период и обсудит возможность определения дополнительных целей на следующий цикл 2018-2019 годов.

Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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В первый день директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Украины Анатолий Петренко проинформировал иностранных коллег о состоянии реформ в секторе безопасности и обороны страны, в частности, об изменениях, которые произошли со времени проведения в Киеве консультаций в январе этого года.

"Стратегическая цель Украины — получение членства в НАТО. Это четко зафиксировано на законодательном уровне и является требованием для всех структур, которые повседневно работают на достижение критериев членства Украины в альянсе, ведь мы должны быть готовы к членству в НАТО с принятием этого политического решения", — приводит пресс-служба слова Петренко.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Мнение: Киев сможет модернизировать ВСУ под НАТО только при одном условии
Браун сообщил, что до конца октября планируется закончить составление инвентарного каталога средств вооруженных сил Украины, которые прописаны в соответствии с критериями НАТО. "Речь идет о комплексном видении того, что есть в наличии, какие задачи перед нами стоят. Это позволит проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем", — сказал он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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