Пять кандидатов в президенты Киргизии имели проблемы с законом

БИШКЕК, 29 авг – РИА Новости. Пять из 24 оставшихся в гонке кандидатов на пост президента Киргизии привлекались либо привлекаются к уголовной ответственности, сообщила журналистам во вторник глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

В Киргизии 26 августа завершился прием подписных листов в поддержку кандидатов, участвующих в намеченных на 15 октября выборах президента. Свои подписные листы сдали 24 кандидата. Остальным участникам гонки, которых первоначально было 59, отказано в регистрации. Для регистрации в качестве кандидатов претендентам на высший государственный пост необходимо собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере около 15 тысяч долларов, а также пройти обязательное тестирование на знание государственного языка. Регистрация завершится 10 сентября.

Шайлдобекова отметила, что среди 24 оставшихся в гонке кандидатов пять человек привлекались или привлекаются сейчас к уголовной ответственности. "Два кандидата ранее судимы. У одного судимость снята, у второго – вопрос уточняется. Два привлекаются к уголовной ответственности, по одному дело прекращено в связи с отсутствием доказательств", — сообщила она.

Глава ЦИК пояснила, что среди этих 24 участников гонки также числится лидер оппозиции республики Омурбек Текебаев, который находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Ранее ЦИК принял его подписные листы с 38,6 тысячи подписей, но впоследствии признал все подписи недействительными из-за того, что бланки подписных листов были напечатаны, по данным комиссии, с нарушением законодательства. "Решение о признании недействительными подписных листов находится на рассмотрении в суде", — пояснила Шайлдобекова.

По ее словам, ЦИК уже проверил подписные листы у семи кандидатов.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.