КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено перевести 22 воинские части на новую систему питания по стандартам НАТО до конца 2017 года, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель украинского оборонного ведомства Максим Праута.

"Продолжается внедрение новой системы питания в воинских частях по каталогу продуктов, общепринятому в армиях стран-членов НАТО… Всего к концу этого года предусмотрено перевести на новую систему питания 22 воинские части", — сказал он.

По его словам, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и еще три военных части сухопутных войск и сил специальных операций перейдут на новую систему питания с 1 сентября.

Он также отметил, что переход всех воинских частей вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.