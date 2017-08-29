Меркель выступила за продление временного контроля на границах Германии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку продления и после ноября 2017 года контроля на внутренних границах ФРГ, введенного в 2015 году.

"Исходя из ситуации в настоящий момент, я считаю, контроль на границах нам необходим", — сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отметив, что эта тема будет основной в ходе ее встречи в среду с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Меркель также отметила, что страны Европы пока "не справились с домашней работой" по миграционной политике и призвала ЕС к солидарности.

В апреле исполнительная коллегия ЕС рекомендовала Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также Норвегии в течение шести месяцев постепенно отменить временный контроль, введенный в 2015 году в связи с небывалым наплывом мигрантов. Рекомендации Еврокомиссии одобрил Совет ЕС.