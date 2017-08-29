В Абхазии утонул российский студент

СУХУМ, 29 авг – РИА Новости, Амра Амичба. Студент из России утонул в абхазском городе Гагры. Тело 20-летнего молодого человека из города Энгельс Саратовской области было найдено спасателями в море на глубине около шести метров, сообщает Sputnik Абхазия.
Сначала родители искали сына самостоятельно: они подумали, что молодой человек ушел с моря к бабушке, у которой семья гостила в Гагре. Позже они позвонили в спасательную службу.
Ночью водолазы не могли приступить к работе, поиски начались только утром.
Причина случившегося пока не известна. Родители рассказали, что у сына были несерьезные проблемы с сердцем. Спасатели предполагают, что у погибшего могли произойти судороги.
Так, в июле двое вооруженных местных жителей напали на отдыхающих из Москвы и убили одного мужчину, а в августе в селе Приморском Гудаутского района взорвался склад с боеприпасами. В результате погибли две туристки из Санкт-Петербурга, еще 27 граждан России были ранены.
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