В Абхазии утонул российский студент

СУХУМ, 29 авг – РИА Новости, Амра Амичба. Студент из России утонул в абхазском городе Гагры. Тело 20-летнего молодого человека из города Энгельс Саратовской области было найдено спасателями в море на глубине около шести метров, сообщает Sputnik Абхазия.

Служба спасения приступила к поискам после того, как родители россиянина сообщили в дежурную часть МЧС о его пропаже. По их словам, 28 августа с 14 часов вся семья была на море, сын купался и нырял. Через некоторое время они спохватились, что давно его не видят.

Сначала родители искали сына самостоятельно: они подумали, что молодой человек ушел с моря к бабушке, у которой семья гостила в Гагре. Позже они позвонили в спасательную службу.

Ночью водолазы не могли приступить к работе, поиски начались только утром.

© Фото : МЧС Абхазии Поиски погибшего в Абхазии 20-летнего российского студента Виталия Симоненко из города Энгельс Саратовской области. 28 августа 2017 © Фото : МЧС Абхазии Поиски погибшего в Абхазии 20-летнего российского студента Виталия Симоненко из города Энгельс Саратовской области. 28 августа 2017

Причина случившегося пока не известна. Родители рассказали, что у сына были несерьезные проблемы с сердцем. Спасатели предполагают, что у погибшего могли произойти судороги.

По официальным данным, число российских туристов в Абхазии в этом году сократилось на треть. Помимо плохой погоды в начале лета, туроператоры винят в этом целый ряд резонансных происшествий последних месяцев.

Так, в июле двое вооруженных местных жителей напали на отдыхающих из Москвы и убили одного мужчину, а в августе в селе Приморском Гудаутского района взорвался склад с боеприпасами. В результате погибли две туристки из Санкт-Петербурга, еще 27 граждан России были ранены.

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