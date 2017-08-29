Евросоюз считает пуск ракет КНДР прямой угрозой Японии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает пуск КНДР баллистической ракеты прямой угрозой Японии, поддерживает созыв внеочередного заседания СБ ООН и подготовит реакцию при координации с партнерами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я выражаю свою поддержку Японии и народу Японии перед лицом этой прямой угрозы", — сказала Могерини, заявление которой распространила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Она отметила, что "эти действия являются вопиющим нарушением КНДР международных обязательств, прописанных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН, и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".

"Мы полностью поддерживаем призыв к созыву сегодня чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Единство международного сообщества в ответе на этот вызов является ключевым", — заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "Европейский Союз рассмотрит подобающий ответ в тесной координации с ключевыми партнерами и в соответствии с позицией Совета Безопасности ООН".

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.