Евросоюз считает пуск ракет КНДР прямой угрозой Японии

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает пуск КНДР баллистической ракеты прямой угрозой Японии, поддерживает созыв внеочередного заседания СБ ООН и подготовит реакцию при координации с партнерами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Она отметила, что "эти действия являются вопиющим нарушением КНДР международных обязательств, прописанных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН, и представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".
"Мы полностью поддерживаем призыв к созыву сегодня чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Единство международного сообщества в ответе на этот вызов является ключевым", — заявила глава дипломатии ЕС.
Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.