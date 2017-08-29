Киев направил Софии ноту протеста из-за флага ДНР

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Украинская сторона направила ноту протеста в МИД Болгарии в связи с появлением флага самопровозглашенной ДНР во время торжественных мероприятий в республике, сообщила во вторник советник посольства Украины в Софии Анна Тертычная.

Ранее украинский посол в Болгарии Николай Балтажи заявил, что возмущен появлением флага ДНР на торжественных мероприятиях по случаю 140-летия обороны Шипки, и потребовал провести расследование.

"Посольство направило ноту в МИД с требованием провести расследование со стороны компетентных органов в Болгарии", — приводит слова Тертычной сайт телеканала "112 Украина". Она также выразила надежду на сотрудничество с болгарской стороной.

"Грязную провокацию" с флагом "ДНР" на мемориале горы Шипка в Болгарии необходимо расследовать, — посольство Украины pic.twitter.com/elsJVNCzto — Филипп Агарков (@elliotnaryk0r2) 29 августа 2017 г.

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По словам советника посольства, Киев рассчитывает на расследование инцидента. Она отметила, что в МИД Болгарии подтвердили приверженность территориальной целостности Украины, а флаг ДНР не использовался в официальной церемонии.

"Посольство Украины рассматривает это как грубую провокацию… и принимает меры дипломатического реагирования", — сказала Тертычная.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.