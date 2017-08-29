Додон рассказал, почему в Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата

КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что, объявив вице-премьера России Дмитрия Рогозина персона нон грата, кабмин республики пытался ухудшить отношения с РФ.
Во вторник президент Молдавии созвал заседание Высшего совета безопасности, однако премьер Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду проигнорировали его. Додон назвал это решение странным. По словам президента, среди вопросов, которые были включены для обсуждения, был и пункт, касающийся объявления Рогозина персоной нон грата.
Он отметил, что не защищает интересы Рогозина или кого-то другого человека.
"Защищаю национальные интересы Молдавии и выступаю за восстановление отношений с РФ. Всегда говорил, что я — за хорошие отношения со всеми. Поэтому сегодняшнее решение Демпартии и парламентского большинства не имеет ничего общего с национальными интересами Молдавии", — подчеркнул Додон.
Он не исключил, что может дойти и того, "когда состав совета безопасности сможет созываться и без участия Демпартии и парламента".