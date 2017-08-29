Додон рассказал, почему в Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата

КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что, объявив вице-премьера России Дмитрия Рогозина персона нон грата, кабмин республики пытался ухудшить отношения с РФ.

Ранее правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые якобы "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.

Во вторник президент Молдавии созвал заседание Высшего совета безопасности, однако премьер Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду проигнорировали его. Додон назвал это решение странным. По словам президента, среди вопросов, которые были включены для обсуждения, был и пункт, касающийся объявления Рогозина персоной нон грата.

"То, что они не пришли на заседание Совбеза, подтверждает наши предположения, что это было политическое решение, за которым не было законных аргументов, а целью этого решения было ухудшение отношений с РФ. Не исключаю, что это решение было продиктовано партнерами Демпартии из-за океана", — сказал Додон в ходе брифинга, напомнив, что с начала года благодаря его стараниям удалось восстановить экспорт молдавской продукции в РФ, решить вопросы мигрантов и т.д.

Он отметил, что не защищает интересы Рогозина или кого-то другого человека.

"Защищаю национальные интересы Молдавии и выступаю за восстановление отношений с РФ. Всегда говорил, что я — за хорошие отношения со всеми. Поэтому сегодняшнее решение Демпартии и парламентского большинства не имеет ничего общего с национальными интересами Молдавии", — подчеркнул Додон.

Он не исключил, что может дойти и того, "когда состав совета безопасности сможет созываться и без участия Демпартии и парламента".