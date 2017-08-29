Сенатор прокомментировал закон об "агрессии" на Украине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатывая закон об "агрессии" со стороны России и нежелании отвечать за последствия на "оккупированных территориях", Украина стремится снять с себя социальные обязательства перед жителями Донбасса, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

"Киевские власти хотят снять с себя обязанности по решению социальных вопросов жителей Луганской и Донецкой областей", — сказал Цеков, подчеркнув, что речь не может идти ни о какой агрессии со стороны России.

Заявления Киева о ссылке на международные нормы также не выдерживают никакой критики, подчеркнул сенатор. "Они сами не выполняют никакие международные требования и нормы, вспомнить хотя бы блокады ДНР и ЛНР", — заметил он.

Очередное громкое заявление украинских властей об "агрессии" со стороны России — это новый информационный вброс, попытка привлечь к себе внимание, напомнить о себе, полагает Цеков. Нынешние киевские власти можно сравнить с "ворами в законе", добавил парламентарий: "Они сами устанавливают свои правила, находясь у власти, грабят свою страну".

Он выразил сожаление, что эта законодательная инициатива Киева еще раз свидетельствует о том, что Украина не собирается выполнять минские соглашения и все больше от них отдаляется.

В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.