Число жертв обвала в Китае увеличилось до 15

ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 15 человек, еще восемь пострадали, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени (5.44 мск).
Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 миллиона юней (около 765 тысяч долларов). Поисково-спасательные работы продолжаются уже сутки.