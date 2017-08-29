Число жертв обвала в Китае увеличилось до 15

ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 15 человек, еще восемь пострадали, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось о трех погибших и 32 пропавших без вести. По состоянию на 15.30 (10.30 мск) спасатели обнаружили 15 тел жертв. Все пострадавшие были направлены в больницу, где им оказана необходимая помощь.

Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени (5.44 мск).

Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 миллиона юней (около 765 тысяч долларов). Поисково-спасательные работы продолжаются уже сутки.