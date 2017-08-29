На Кипре в жилом доме прогремел взрыв

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в кипрском городе Лимасол, постаравших нет, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, неизвестные заложили бомбу в подвале дома на улице Nicodemos Mylona, где располагалась букмекерская контора. Она сработала около 05.00 (06.00 мск).

"Взрыв вызвал пожар, в результате чего здание оказалось полностью разрушено… Из-за распространения огня жители квартир оказались в опасности, полиция и пожарные службы немедленно эвакуировали жилой дом, благодаря чему никто из них не пострадал", — цитирует издание слова главы полиции города Иоанниса Сотериадеса.

Как сообщается, взрыв также повредил стены в соседнем доме. "Это серьезный инцидент и он будет расследован с максимальной тщательностью", — заявил Сотериадес.