Эксперт: на саммите БРИКС обсудят пути мирного урегулирования кризиса КНДР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Страны-члены БРИКС на предстоящем саммите в Сямэне поддержат российско-китайскую инициативу по политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Корейском полуострове, считает исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет в южнокитайском городе Сямэнь с 3 по 5 сентября.

"Я думаю, что саммит БРИКС эту проблему обсудит и выскажет мнение о том, что необходимо дипломатическое решение. Необходимо как можно скорее начать переговорный процесс на основе тех предложений, которые высказали Китай и Россия в рамках "дорожной карты": это двойная заморозка, двусторонние переговоры и многосторонний формат", — сказал Толорая в рамках тематического "круглого стола" на площадке МИА "Россия сегодня".

По его мнению, сейчас это предложение представляет собой "единственно разумный способ действий". "Мне кажется, и другие страны БРИКС поддержат такое дипломатическое решение. Таким образом, саммит БРИКС станет достаточно мощным сигналом как для США, так и для других вовлеченных в этот конфликт стран о том, как нужно решать эту ситуацию", — указал эксперт.

Толорая считает, что последний запуск ракеты КНДР в Тихом океане является "очередным месседжем" от северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу о том, что "эту проблему нужно решать".

Во вторник утром КНДР вновь испытала баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Вашингтон и Сеул пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

В целом, полагает аналитик, ключевое значение текущего председательства КНР в БРИКС заключается в концепции "БРИКС плюс", которая была озвучена министром иностранных дел страны Ван И в январе текущего года. "Тогда она не была расшифрована. На мой взгляд, это большой вклад Китая в развитие БРИКС как глобального формата, который не только занимается делами собственной "пятерки", но и решением глобальных проблем с привлечением наиболее крупных и влиятельных стран", — сказал Толорая.

Помимо путей урегулирования проблемы "северокорейского досье", на предстоящем саммите страны БРИКС обсудят меры по защите экономических интересов стран объединения, вопросы международной информационной безопасности, а также дальнейшей стратегии экономического сотрудничества, считает эксперт.