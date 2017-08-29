Постпред США назвал пуск ракеты КНДР "очередной провокацией"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Постпред США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд заявил, что пуск баллистической ракеты КНДР является "очередной провокацией", передает агентство Рейтер.

Во вторник утром из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Это еще одна провокация КНДР, кажется, они просто продолжают происходить. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность у моего правительства и у ряда правительств других стран", — заявил Вуд.

Он добавил, что Вашингтону еще нужно проанализировать произошедшее. Кроме того, он отметил, что пуск КНДР станет темой обсуждения на заседании Совбеза ООН во вторник.

Формально США и Северная Корея находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Попытки КНДР добиться от Соединенных Штатов подписания договора о мире до сих пор не принесли результатов. В Южной Корее постоянно размещены на ротационной основе свыше 28 тысяч американских солдат под предлогом защиты от северокорейской военной угрозы.