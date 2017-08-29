Украинские силовики заявили, что продолжают соблюдать перемирие в Донбассе

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил во вторник, что украинские силовики продолжают соблюдать перемирие в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года", — говорится в сообщении Генштаба на Facebook.

Ранее во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявмлм, что за сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.