Китай усомнился в эффективности давления США и Японии на КНДР

ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на призывы США и Японии усилить давление на КНДР усомнилась в эффективности этих мер, назвав их "порочным кругом".

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Мы не знаем, задумывались ли США и Япония над тем, помогли ли в конечном итоге постоянные совместные военные учения, непрекращающееся усиление военного давления в обеспечении большей безопасности или нет? Пройдя через весь этот порочный круг, они считают, что дверь к мирному решению ядерной проблемы Корейского полуострова стала ближе или дальше?" — сказала на брифинге Хуа Чуньин, комментируя заявления США и Японии.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, единственный возможный выход — диалог, с помощью которого можно покинуть "порочный круг непрекращающихся ядерных испытаний, ракетных пусков и военных учений".

"Опыт показал, что проблема Корейского полуострова очень сложная, давление и санкции не могут коренным образом решить этот вопрос", — добавила она.