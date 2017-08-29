Порошенко в 2017 году лишил гражданства 28 человек

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко с начала года лишил гражданства страны 27 человек по той же причине, что и экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — за предоставление недостоверных данных при получении гражданства, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем президент подошел одинаково", — сказала Луценко в эфире украинского "Пятого канала".

По ее словам, у Порошенко нет времени думать о Саакашвили. "Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили — ред.) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел (против Саакашвили — ред.) нет", – сказала Луценко.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.