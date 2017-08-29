Премьер Индии примет участие в саммите БРИКС в Китае

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 4-5 сентября в Китае, сообщил во вторник МИД страны.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет в южнокитайском городе Сямэнь.

"По приглашению председателя КНР премьер-министр Нарендра Моди посетит город Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь 3-5 сентября для участия в девятом саммите БРИКС", — говорится в заявлении МИД.

После этого Моди направится в Мьянму, где пробудет с визитом 5-7 сентября. Он проведет встречи с президентом Тхином Чжо и государственным советником Аун Сан Су Чжи. Помимо мероприятий в столице Нейпьидо, он посетит Янгон и Баган.