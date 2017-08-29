Политолог о запуске северокорейской ракеты: Ким Чен Ын провоцирует США

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. КНДР, запустив очередную ракету, продемонстрировала серьезность своих намерений, считает профессор МГИМО, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Военные считают, что выпущенная ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12".

"Здесь со стороны КНДР — это демонстрация силы, демонстрация серьезности их намерений, демонстрация того, что хваленые системы ПРО, размещенные американцами и имеющиеся у японцев, фактически не работают и не в состоянии отследить одиночные пуски и перехватить ракету", — сказал эксперт РИА Новости.

Он считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "добивается того, чтобы США определились со своей позицией и уже предприняли какие-то шаги, поскольку у него нет серьезных опасений, что США прибегнут к военному конфликту". "Он провоцирует США, чтобы те перешли к иной позиции, во всяком случае, перешли к попыткам переговоров. Поэтому он напоминает о себе и на этот раз избрал путь провоцирования ближайшего союзника США, не угрожая самим США", — отметил Толорая.

Он также не сомневается, что северокорейские ракеты способны долететь до Гуама, где находится американская военная база.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пригрозила выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".