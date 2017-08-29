МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Испытания новой модификации американской бомбы B61-12 говорят об ускоренном перевооружении ядерных сил тактического ядерного арсенала США в Европе, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Факт испытания данной модификации ядерной бомбы говорит о том, что США продолжают ускоренную программу перевооружения своего тактического ядерного арсенала в Европе, а также о том, что как Вашингтон, так и Брюссель рассматривают сценарий ограниченной ядерной войны в Европе", — сказал Коротченко РИА Новости.
Коротченко добавил, что сегодня на территории Литвы, Латвии и Эстонии переоборудованы для приема тактической авиации НАТО три "первоклассных" военных авиабазы, на которые в случае обострения военно-политической ситуации могут быть переброшены значительные части ВВС стран Альянса.
В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.