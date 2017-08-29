МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Испытания новой модификации американской бомбы B61-12 говорят об ускоренном перевооружении ядерных сил тактического ядерного арсенала США в Европе, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США сообщило, что в начале месяца провело совместно с военно-воздушными силами страны два испытания модификации ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

"Факт испытания данной модификации ядерной бомбы говорит о том, что США продолжают ускоренную программу перевооружения своего тактического ядерного арсенала в Европе, а также о том, что как Вашингтон, так и Брюссель рассматривают сценарий ограниченной ядерной войны в Европе", — сказал Коротченко РИА Новости.

Эксперт напомнил, что B61-12 должна стать основным тактическим боеприпасом, используемым ВВС стран НАТО в случае гипотетического военного конфликта с Российской Федерацией. "В ходе регулярно проходящих учений, в том числе в акватории Балтийского моря, ВВС стран НАТО неоднократно отрабатывало учебно-боевые задачи, предусматривавшие нанесение тактических ядерных ударов по объектам, находящихся на северо-западе нашей страны", — подчеркнул собеседник агентства.

Коротченко добавил, что сегодня на территории Литвы, Латвии и Эстонии переоборудованы для приема тактической авиации НАТО три "первоклассных" военных авиабазы, на которые в случае обострения военно-политической ситуации могут быть переброшены значительные части ВВС стран Альянса.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.