Депутат Госдумы объяснил, зачем Киеву признавать Россию агрессором

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Признание России на законодательном уровне "страной-агрессором" дает возможность киевским властям оборвать последние связи российского и украинского народов, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала заявила о том, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором".

"Признание России страной-агрессором дает возможность официальному Киеву оборвать последние связи российского и украинского народов. Будущий закон ставит перед собой цель фактически запретить украинцам посещать российскую территорию", — заявил Бальбек РИА Новости.

По мнению депутата, закрепленная на законодательном уровне "агрессивность" России, в первую очередь нанесет удар по смешанным семьям и тем гражданам, кто уезжает в Россию на заработки.

"Официальный представитель Петра Порошенко не зря оговорила фразу, что войны с Россией нет, то есть формально граждане Украины могут ездить и в Крым, и на материковую Россию. Но государство получает рычаг давления, чтобы спросить украинцев, мол, с какой целью вы едете в страну-агрессор. Вызвав пару-другую сотню на допрос в СБУ и запугав их там до полусмерти, официальный Киев надеется разрубить сложный и многогранный узел, который связывает российский и украинский народы", — подытожил парламентарий.